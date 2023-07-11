8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı

Gamze Topuz'un, yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin ile yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, 'Doktorlar' dizisindeki rolü ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Gamze Topuz'un, yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin ile yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. Ayrılık sonrası soluğu Alaçatı’daki evinde alan Tümer Metin, önceki gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi.

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Tek başına güneşlenen 48 yaşındaki Tümer Metin, sık sık telefon ile konuşurken objektiflere yansıdı.

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ROMANTİK PAYLAŞIM

Öte yandan 2021 yılının Aralık ayında 6'ncı yıl dönümlerini kutlayan çiftten 39 yaşındaki Gamze Topuz, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapmıştı.

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