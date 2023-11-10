80 metrekareye ektiler 600 bin TL kazandılar. Bir kere ekiyorlar 40 gün boyunca her gün topluyorlar

İHA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle 175 öğrencisi bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede geçen yıl kültür mantarı kompost tesisi oluşturuldu.

Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri mantarların gelişimini dikkatle takip etti. Sonrasında ilk hasat başladı. Üretip para kazanacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler 80 metrekare alandaki hasat sonunda 10 tondan fazla ürünün yetiştirerek ‘Gökhöyük mantarı’ markasıyla sebze haline sattı. Bu sezon yeniden üretime başlanırken mantarların kilosu 50 ile 65 TL arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

"PAZARLAMADA SIKINTI YOK"

Bu sezon 20 ton üretim planlanan okulda pansiyonda kalan öğrencilerin geceleri de mantar hasadı yaptığını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Mantarların kurutularak satışıyla ilgili çalışmamızda var. Pazarlama da sıkıntı yok” dedi. Öğrencilerini kutlayan Mehmet Türkmen, okul müdürü Turan Köse’den planlamalarıyla ilgili bilgi aldı.

"KÖYÜMDE ÜRETECEĞİM"

Mantar konusunda tecrübe edindiklerini anlatan 11. sınıf öğrencisi Enes Kazel, “Mantarın nasıl yetiştiğini çok merak ediyordum. Kendi yetiştirdiğimiz mantarları evlerimize de götürüyoruz. Bu sistemi köyümde de kurup mantar üretmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Arkadaşı Erkan Koçak da çorbalarda kullanabilecek mantar kurusunun da çok lezzetli olduğunu söyledi.

MANTARIN FAYDALARI

Mantar Tiamin, Riboflavin, Niasin, Biotin, Vitamin C, Fosfor, Potasyum ve Bakırdan zengin olup vitamin ve mineral içeriği açısından çok zengindir. Bu fitobesin içeriği mantarı; kalp sağlığını korumada, bazı kanser türlerinde ve kanser tedavisi sırasında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede etkin rol oynamasını sağlamaktadır.

Kansızlığın başlıca nedenlerinden biri kişilerin kanındaki demir eksikliğidir. Demirin düşük olması, yorgunluk ve baş ağrısına da sebep olabilir. Mantar iyi bir demir kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır. Vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirir. Kan basıncını kontrol altında tutmaya yardım eder.

Kemik ve dişleri güçlendirir. Aynı zamanda kemik erimesine karşı koruma sağlaması da mantarın faydalarından biridir.

Tansiyonu düzenler, kalbi korur. Göze ve vücuda kuvvet verir.

Dokuların yara aldığında hücrelerin kendini kolay tamir etmesine yardım eder.

İyi bir lif kaynağıdır. Bu sebeple bağırsakları rahatlatması da mantarın faydaları arasındadır.

Düzenli tüketimi ile vücudun A, B ve C vitamini ihtiyacını karşılar.

Sindirim sistemini düzenleyerek hazmı kolaylaştırır. Yemeklerin kolay sindirilmesini sağlar.

100g da yaklaşık 15-20 kalori olan mantarın %85-90 ı sudur. 0 kolesterol içeren mantarda karbonhidrat ve protein içeriği daha yüksektir. Doymuş yağ yoktur.

Sadece hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini dışında mantar türlerinde de B12 vardır ve biyoyararlılığı ( vücut için kullanılabilirlik ) daha yüksektir.