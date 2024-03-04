80 öncesinde tüp kuyrukları vardı diyorlardı. Bugün ucuz ekmek, ucuz et kuyruğundalar

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kırmızı et fiyatları iyice zamlanırken vatandaşlar, ucuza et bulabilmenin derdine düştü. En son yaşanan olayda, Güngören’de bir işletme, kırmızı eti açılışına özel olarak daha ucuz bir fiyattan satışa sundu.

İşletme; 448 TL olan etkin kilosunu açılışına özel olarak 318 TL’ye indirdi. Vatandaşlar, daha ucuz olan kırmızı ete ulaşabilmek için dükkanın kapısının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

130 TL indirim için kapıda birçok vatandaşın sıra beklemesi, vatandaşların içler acısı halini gözler önüne serdi. Olay, sosyal medyada da çeşitli yorumlar yapılmasına sebep oldu.