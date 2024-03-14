Ucuz et kuyruğundaki vatandaş, 'Utanıyorum tarım ülkesi Türkiye bu hale getirildi'

Kaynak: TELE 1
Ucuz et kuyruğundaki vatandaş, 'Utanıyorum tarım ülkesi Türkiye bu hale getirildi'
Ramazan ayında iftar sofrasına et koymak isteyen vatandaşlar ucuz et satan Başkent Marketler’in önünde kuyruk oluşturuyor. Sırada bekleyen bir vatandaş, “Gerçekten utanıyorum. Ağlanacak durumuna utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yıldan yıla etkisini artıran ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, Ramazan ayında da etkisini gösteriyor. Ekonomik kriz, alım gücünü düşürüp hayat pahalılığını artırırken, et fiyatlarının fahiş şekilde yükselmesi nedeniyle vatandaşlar, ramazan ayında sofrasına et koyamaz hale geldi.

UCUZ ET ALABİLMEK İÇİN GÜNEŞ DOĞAR DOĞMAZ KUYRUĞA GİRDİLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satışı yapacağını duyurdu Ucuz et uygulaması dördüncü gününde de devam ederken iftar sofrasına et koymak isteyen vatandaşlar Başkent Marketler önünde, imsak vaktinden kuyruğa girdiler.

Sabah saat 10:00’da başlayan uygulama için vatandaşlar çok daha erken saatlerde kuyruğa giriyor. Uzun kuyruklar sonucunda isimlerini yazdıran vatandaşlar beşer kişilik gruplar halinde markete giriş yapıyor.

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“UTANIYORUM. GERÇEKTEN UTANIYORUM”

Et almak için kuyruğa giren bir vatandaş, “Üç gün geldik bulamadık. Bugün kuyruğa girdik işte. Utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Ağlanacak durumuna utanıyorum. Tarım ülkesi Türkiye’nin düştüğü duruma bak. 20 lira 30 lira ucuz et alabilmek için, 5 liraya ucuz ekmek alabilmek için millet kuyrukta. Allah kahretsin bizi bu duruma düşürenleri” ifadelerini kullandı.

Uzun saatler sonunda içeri girdiğinde bir kilo kuşbaşı ve bir kilo kıyma alabileceğini söyleyen vatandaş, “O da birkaç ay yetecek işte. Bir de çocuğu olanlar var onlar daha kötü. Allah bizi kurtarsın diyorum mübarek günde” ifadelerini kullandı.

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