80 yıllık kıyamet enkazının neden olacağı büyük tehlike ortaya çıktı

İngiltere’nin Themes Nehri ağzında 1944 yılında batan savaş gemisi SS Richard Montgomery 1440 ton patlayıcı ile birlikte yaklaşık 50 yıldır nehrin dibinde yatıyor. ‘Kıyamet enkazı’ olarak adlandırılan batık geminin direkleri su seviyesinin üstünden görülüyor.

Direklerin, geminin gövdesine baskı yapmasının öne geçilmesi için, kaldırılması planlanırken yetkililer henüz bu konuda bir adım atmadı

BÜYÜK TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, 1440 ton patlayıcı ile nehrin dibinde bulunan geminin neden olabileceği büyük tehlikeyi açıkladı. Geminin ana gövdesinin çökmesinin an meselesi olduğu belirtilirken direkleri kaldırmanın yeterli olmadığı öğrenildi.

Profesör David Alexander, geminin enkazının sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan gemilerin geçtiği güzergaha sadece 200 metre uzaklıkta olduğunu vurgulayarak olası bir patlama riskine dikkat çekti. Alexander, Danimarka bayraklı kimyasal tanker Mare Altum'un enkazla çarpışma rotasına girmesi ve sadece birkaç dakika kala rotasının değiştirilmesi örneğini verdi.

Prof. Alexander ayrıca terör saldırısı riskine de vurgu yaptı.

BÜYÜK TSUNAMİ OLABİLİR

Kraliyet Askeri Bilimler Koleji'nin 1970 tarihli bir raporunda, patlayıcı deposunun tamamının aynı anda patlaması durumunda ortaya çıkacak sonuçların öngörüldüğü belirtiliyordu.

Raporda, depremin 3 bin metre yüksekliğinde bir su ve moloz sütunu oluşturacağı ve yakınlardaki Sheerness'i beş metrelik bir tsunamiye sürükleyeceği belirtildi.