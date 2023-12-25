81 ilde sınavlar yarın başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
81 ilde sınavlar yarın başlıyor
Ortaokullar ve liseler genelinde ikinci yazılı sınavları yarından itibaren başlıyor. İşte ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması’ başlatıldı.

Ortaokul ve lise bağlamındaki sınavlar 81 ilde yarın başlıyor.

6. sınıf Türkçe ve matematik sınavları yarın, günü 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik sınavı ise Çarşamba günü yapılacak.

Sorular Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak.

Sınav sonuçları ise e-okula girilecek.

Örnek soru kitapçıklarına ise odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.

ppgo-1u9rka512c4j6knka.webp

Son Haberler
Beton mikseri devrildi Gündem
Beton mikseri devrildi
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı Gündem
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı Gündem
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı Gündem
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var Spor
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var
Tedavüldeki 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti bakın değerinin kaç katı çıktı Ekonomi
Tedavüldeki 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti bakın değerinin kaç katı çıktı