81 ilde sınavlar yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması’ başlatıldı.

Ortaokul ve lise bağlamındaki sınavlar 81 ilde yarın başlıyor.

6. sınıf Türkçe ve matematik sınavları yarın, günü 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik sınavı ise Çarşamba günü yapılacak.

Sorular Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak.

Sınav sonuçları ise e-okula girilecek.

Örnek soru kitapçıklarına ise odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.