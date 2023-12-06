81 yaşında nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen Zülfü amca Erkekleri Koruma Derneği tarafından ziyaret edildi

Geçtiğimiz günlerde nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen 81 yaşındaki Züftü amcayı borcunu ödeyere cezaevinden çıkaran Erkekleri Koruma Derneği, kendisini köyünde ziyaret etti.
06 Aralık 2023 Çarşamba
Geçtiğimiz günlerde nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen 81 yaşındaki Züftü amcayı borcunu ödeyere cezaevinden çıkaran Erkekleri Koruma Derneği, kendisini köyünde ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen 81 yaşındaki Züftü amcayı borcunu ödeyere cezaevinden çıkaran Erkekleri Koruma Derneği, kendisini köyünde ziyaret etti.