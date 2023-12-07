İktidarsızlığa yeni çözüm yöntemi

İktidarsızlık 50 yaş sonrası erkeklerin birçoğunda etkili bir sağlık sorunu. Ancak bir yöntem bunu doğal yoldan çözüyor. O yöntemi Prof. Dr. Fatih Altunrende açıkladı.

Stres, özellikle tütün kullanımının artması ve psikolojik faktörler nedeniyle genç yaşlarda da sertleşme bozuklukları görülebiliyor. Partnerinde sertleşme bozukluğu ya da erken boşalma problemi olan kadınların depresyon gibi sorunları daha fazla yaşadığı tespit edildi. Ancak bunun tedavisi mevcut.

Prof Dr Fatih Altunrende, erkeklerde yaşanan sertleşme bozukluklarında doğal çözümleri anlattı. Mutlu bir evlilik ve cinsel hayat için tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

TEDAVİYİ HEKİMİNİZ DÜZENLEMELİDİR

“Cinsel problemlerin toplum içinde gerçek yaygınlığını tespit etmek oldukça zordur. Genellikle hastalar toplum tarafından yargılanmaktan korktukları için hekime başvurmaktan kaçınmaktadır. Özellikle internetten alınan ilaçlar ya da bitkisel tedavi adı altına satılan ilaçlara rağbet gösterildiği gözlemlenmektedir. Bu tip ilaçlar genellikle kaçak yoldan elde edilen etken maddelerin kontrolsüz şekilde satılmasından ibarettir. Dozu ve etkeni tam olarak da bilinmediği için kullanımı sonucunda özellikle kardiyak problemler sıklıkla gözlemlenmektedir. Hekim tarafından verilmeyen bitkisel adı altında satılan kimyasallar kalıcı hasarlara yol açabilir. Cinsellik önemlidir ancak bu şekildeki tedaviler ölüm dahil bir çok sonuçla sonuçlanabilir.”

İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK

“Cinsel sorunlarda tedaviler genellikle davranış değişiklikleri, ağızdan verilen medikal tedaviler, enjeksiyon tedavileri ve penil protez şeklinde tanımlanabilir. Bu tedavilerin belirli yan etkileri olduğu göz önüne alındığında öncelikle yan etkisiz ve kalıcı etki sağlayan bir tedavinin daha ön planda tutulması düşünülmekteydi. Çeşitli tedaviler uzun zamandır denenmekle birlikte sonunda etkisi kanıtlanmış ve yan etkisi bulunmayan bir tedavi kılavuzlarda yerini aldı.”

ŞOK DALGA TEDAVİSİ (ESWT)

“Cinsel organa şok dalga tedavisi ultrasonik ses dalgalarının penise uygulanarak peniste bir yenilenme sağlanmasını amaçlamaktadır. Tedavinin hafifi ağrı dışında bilinen yan etkisi bulunmaması kullanımını oldukça yaygınlaştırmıştır. Uygulamalar 3-6 veya 9 seans şeklinde planlanarak hastanın ihtiyacına göre uzatılabilmektedir. Her bir seans yaklaşık 10 dakika sürmekte olup, bir arayla uygulanabilmektedir.”

KİMLERE UYGULANABİLİR?

Peyronie hatalığı (Cinsel organ eğriliği)

Kronik Prostatit

İktidarsızlık

Erken boşalma

DOĞAL, KALICI ETKİLİ, TIBBI TEDAVİ

ESWT tedavisinin etkinliği %50-70 arasında değişmektedir. Kötümser yaklaşımla uygulanan hastaların yaklaşık yarısı tedavi sonrası etki görmektedir. Yan etkisiz ve doğal olarak olarak sağlanan bu fayda uzun süreli olmaktadır. Ayrıca tedavi seanslarının tekrarlanması da mümkün. Uygulanan cihaz önemli olsa da asıl etki cinsel organ anatomisini iyi bilen bir üroloji uzmanı tarafından uygulanması…