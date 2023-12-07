İktidarsızlığa yeni çözüm yöntemi

İşte erkeklerin cinsel gücünü artıran ‘şok yöntemi’

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
İktidarsızlığa yeni çözüm yöntemi

İktidarsızlık 50 yaş sonrası erkeklerin birçoğunda etkili bir sağlık sorunu. Ancak bir yöntem bunu doğal yoldan çözüyor. O yöntemi Prof. Dr. Fatih Altunrende açıkladı.

Stres, özellikle tütün kullanımının artması ve psikolojik faktörler nedeniyle genç yaşlarda da sertleşme bozuklukları görülebiliyor. Partnerinde sertleşme bozukluğu ya da erken boşalma problemi olan kadınların depresyon gibi sorunları daha fazla yaşadığı tespit edildi. Ancak bunun tedavisi mevcut.
Prof Dr Fatih Altunrende, erkeklerde yaşanan sertleşme bozukluklarında doğal çözümleri anlattı. Mutlu bir evlilik ve cinsel hayat için tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

TEDAVİYİ HEKİMİNİZ DÜZENLEMELİDİR

“Cinsel problemlerin toplum içinde gerçek yaygınlığını tespit etmek oldukça zordur. Genellikle hastalar toplum tarafından yargılanmaktan korktukları için hekime başvurmaktan kaçınmaktadır. Özellikle internetten alınan ilaçlar ya da bitkisel tedavi adı altına satılan ilaçlara rağbet gösterildiği gözlemlenmektedir. Bu tip ilaçlar genellikle kaçak yoldan elde edilen etken maddelerin kontrolsüz şekilde satılmasından ibarettir. Dozu ve etkeni tam olarak da bilinmediği için kullanımı sonucunda özellikle kardiyak problemler sıklıkla gözlemlenmektedir. Hekim tarafından verilmeyen bitkisel adı altında satılan kimyasallar kalıcı hasarlara yol açabilir. Cinsellik önemlidir ancak bu şekildeki tedaviler ölüm dahil bir çok sonuçla sonuçlanabilir.”

İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK

“Cinsel sorunlarda tedaviler genellikle davranış değişiklikleri, ağızdan verilen medikal tedaviler, enjeksiyon tedavileri ve penil protez şeklinde tanımlanabilir. Bu tedavilerin belirli yan etkileri olduğu göz önüne alındığında öncelikle yan etkisiz ve kalıcı etki sağlayan bir tedavinin daha ön planda tutulması düşünülmekteydi. Çeşitli tedaviler uzun zamandır denenmekle birlikte sonunda etkisi kanıtlanmış ve yan etkisi bulunmayan bir tedavi kılavuzlarda yerini aldı.”

ŞOK DALGA TEDAVİSİ (ESWT)

“Cinsel organa şok dalga tedavisi ultrasonik ses dalgalarının penise uygulanarak peniste bir yenilenme sağlanmasını amaçlamaktadır. Tedavinin hafifi ağrı dışında bilinen yan etkisi bulunmaması kullanımını oldukça yaygınlaştırmıştır. Uygulamalar 3-6 veya 9 seans şeklinde planlanarak hastanın ihtiyacına göre uzatılabilmektedir. Her bir seans yaklaşık 10 dakika sürmekte olup, bir arayla uygulanabilmektedir.”

KİMLERE UYGULANABİLİR?

Peyronie hatalığı (Cinsel organ eğriliği)
Kronik Prostatit
İktidarsızlık
Erken boşalma

DOĞAL, KALICI ETKİLİ, TIBBI TEDAVİ

ESWT tedavisinin etkinliği %50-70 arasında değişmektedir. Kötümser yaklaşımla uygulanan hastaların yaklaşık yarısı tedavi sonrası etki görmektedir. Yan etkisiz ve doğal olarak olarak sağlanan bu fayda uzun süreli olmaktadır. Ayrıca tedavi seanslarının tekrarlanması da mümkün. Uygulanan cihaz önemli olsa da asıl etki cinsel organ anatomisini iyi bilen bir üroloji uzmanı tarafından uygulanması…

İlgili Haberler
Aldatıldığını sıcak suya tuttuğu kolyeden öğrendi
Aldatıldığını sıcak suya tuttuğu kolyeden öğrendi
81 yaşında nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen Zülfü amca Erkekleri Koruma Derneği tarafından ziyaret edildi
81 yaşında nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen Zülfü amca Erkekleri Koruma Derneği tarafından ziyaret edildi
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Üniversitede yabancı uyruklu öğrenci skandalı. Para karşılığı puanları değiştirilerek tıp fakültesine kaydedilmiş Gündem
Üniversitede yabancı uyruklu öğrenci skandalı. Para karşılığı puanları değiştirilerek tıp fakültesine kaydedilmiş
İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı kameraya yansıdı Gündem
İzmir’de berber dükkanındaki şahsa silahlı saldırı kameraya yansıdı
Dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi. Eski bakan Bayraktar 5 madde açıkladı Gündem
Dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi. Eski bakan Bayraktar 5 madde açıkladı
İkinci el otomobillerde kritik karar. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
İkinci el otomobillerde kritik karar. Resmi Gazete'de yayımlandı
Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Dünya
Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Avrupa devi holding iflas etti. Almanya'daki iki iştirakçisi de iflasını istedi Ekonomi
Avrupa devi holding iflas etti. Almanya'daki iki iştirakçisi de iflasını istedi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ı kabul etti