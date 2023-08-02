81 yıl sonra gelen rekor. 10 biçerdöver kese kese bitiremedi. Görenler "maşallah" dedi

Konya'daki dev tarlanın hasadı 9 biçerdöverle yapıldı. 1942'den beri bu kadar rekolteyle karşılaşılmamıştı.

KAYNAK: AA
81 yıl sonra gelen rekor. 10 biçerdöver kese kese bitiremedi. Görenler "maşallah" dedi

Konya'da TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki 492 dekarlık hububat ekili tarlalarda rekolte, uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor.

Sarayönü ilçesindeki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hububat hasadı sürüyor. Modern ekipmanların ve teknolojin kullanıldığı işletmede, Center Pivot Sulama Sistemi'ne göre ekili daire şeklindeki 7 tarla dikkati çekiyor.

Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı dairesel tarlalarda, dekara 700-800 kilogram verim elde ediliyor.
Her biri 68 futbol sahası büyüklüğüne sahip hububat ekili tarlaların her birinde hasat 10 biçerdöverle yapılıyor.

"1942'DEN BERİ EN YÜKSEK REKOLTE"

İşletmenin müdür yardımcısı Ertuğrul Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda mutluluğu sözlerine yansıdı.

Sulu üretimde dekarda 700 kilogram arpa alındığını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Şu anda 32 bin dekar alanda arpa, 32 bin dekar alanda da buğday üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz mahsulleri sertifikalandırıyoruz ve çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Verim çok yüksek, beklediğimizin de üzerinde gerçekleşiyor. Dairesel sulama sistemleriyle sulanan 492 bin metrekarelik tarlada dekarda 700 kilogram verim alıyoruz. Bu yıl, işletmemizin kurulduğu 1942'den bu yana en yüksek rekolteyi bekliyoruz. 26 bin ton civarında mahsul bekliyoruz. Yani geçmiş yıllarda hiç bu noktada böyle bir verim alınmamış. Kendi rekorunu kırmış olacağız."

*Rekolte: Tarımda bir yılda elde edilen herhangi bir ürünün toplamı.

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