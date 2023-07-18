81ilde fahiş fiyat uygulayan 369 firmaya ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bu yılın ilk 6 ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası verildi.

81ilde fahiş fiyat uygulayan 369 firmaya ceza yağdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, piyasada oluşan arz-talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimleri yapıldığı belirtilen açıklamada, "2023 yılının ilk 6 ayında Ticaret il müdürlüklerimizce 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliğiyle son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9 Haziran 2023'ten itibaren il müdürlüklerince 648 yetkili bayii denetlendi." ifadesi kullanıldı.

MARKETLERE FAHİŞ FİYAT CEZASI

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar, TOBB ve TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetleri ve aldığı önlemlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildi. Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74 bin 303,5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945,5 lira idari para cezası verildi. Bu kapsamda, Bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk altı ayında 369 firmaya 152 milyon 820 bin 477,5 lira idari para cezası uygulandı."

Fiyat etiketi denetimleri

Açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Fiyat Etiketi" başlıklı hükmü ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ticaret il müdürlükleri ile belediyeler tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 25 bin 409 iş yerinde 584 bin 953 üründen aykırılık tespit edilen 15 bin 894'ü için 14 milyon 991 bin 883 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri olup, vatandaşlarımızı farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz-talep dengesini bozucu fiillerden koruma ve vatandaşlarımızın menfaatini öncelik edinen çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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