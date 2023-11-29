82 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın malvarlığı dondurma kararı bakan Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, "Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir" ifadeleri yer aldı.

Kararda, "terör finansmanı" suçlamasıyla 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösteriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI

Karar Sayısı: 2023/5

Karar Tarihi: 27/11/2023

1. 6415 sayılı Kanunun 7 nei maddesinin 3 üncü fikrası uyarınca, aynı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

3. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.