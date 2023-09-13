82 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren 89 yaşındaki Alzheimer hastası adam tutuklandı

Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki Gazi Aysal, 82 yaşındaki eşi Sıddıka Aysal’ı evinde 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

82 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren 89 yaşındaki Alzheimer hastası adam tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Alzheimer hastası 89 yaşındaki Gazi Aysal, 82 yaşındaki eşi Sıddıka Aysal’ı evinde 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

89 YAŞINDAKİ ADAM TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evde yaşanan olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Gazi Aysal'ın (89) işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Aysal çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri yaptığı açıklamada, “Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evinde dün yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Sıddıka Aysal'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmiş, kadının Alzheimer hastası eşi Gazi Aysal gözaltına alınmıştır” dedi.

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