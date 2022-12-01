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Türkücü Ceylan kızını evlendirdi

Türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt bir süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile Toronto’da nikah masasına oturdu.  

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:29
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​​Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt Toronto'da evlendi

Türkücü Ceylan kızını evlendirdi
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Ünlü türkücü Ceylan’ın Toronto'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt, sevgilisi Ozan Özgül ile dünyaevine girdi. Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında “Eşim” notuyla paylaştığı fotoğrafla duyururken çiftin birçok yakını da nikahı online olarak izledi.

 

“ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNLERİ GÖRDÜM”

Ceylan kızının nikah fotoğrafını "Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim... " notuyla paylaştı.

Melodi Bozkurt, bir süredir Kanada'da yaşıyordu. 
 

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