85 yaşındaki adamı huzur evine götürmek için geldiler. Korkunç manzarayla karşılaştılar

Bursa Orhangazi’de 85 yaşındaki bir yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından huzurevine yatırılmak için işlemleri devam eden yaşlı adam, görevlilerin kendisini huzurevine yatırmak için geldiği evinde kanlar içinde bulundu. Yanında bir de tüfek bulunan yaşlı adamın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
85 yaşındaki adamı huzur evine götürmek için geldiler. Korkunç manzarayla karşılaştılar

Olay, Bursa Orhangazi’ye bağlı Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85) isimli yaşlı adamla ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Orhangazi İlçe Müdürlüğü ekipleri huzurevine yatırmak için bir süredir çalışmalar sürdürüyordu.

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EVDE KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden iki görevli sabah saatlerinde yaşlı adamı huzurevine yatırmak için yapılacak işlemler için evden almaya geldi. Evin kapısını aralık bulan Aile ve Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü ekipleri, evin içine girdiklerinde yaşlı adamı kanlar içinde yerde buldu.

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YAŞLI ADAM YANINDA AV TÜFEĞİYLE ÖLÜ BULUNDU

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile eve gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamın ölmüş olduğunu fark etti. Göğsünden vurulmuş halde bulunan Hüseyin Yaşar’ın yanında ise bir av tüfeği bulundu. Yaşlı adamın cenazesi polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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