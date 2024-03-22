9 günlük bayram tatilini evde geçirebilirsiniz… 600 liralık otobüsü bileti kaç lira oldu

Otobüs şirketleri tatil hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Otogarı’nda şehirler arası taşımacılık yapan bir şirketin yetkilisi dün sabahtan itibaren telefonların arttığını belirterek “Bayram tatili 9 güne çıkınca bilet alımları için arayanların sayısı arttı.

Uçak biletleri pahalı olunca vatandaşlar otobüsü tercih ediyor. En fazla sefer Anadolu’ya yapılıyor. Normal şartlarda, bugün İstanbul’dan Adana’ya seyahat etmek isterseniz fiyat 600-700 lira arasında değişiyor. Ancak 6 Nisan ve 13 Nisan arasında aynı yolculuk 1.000 -1.200 liraya çıkıyor. Hava yolu taşımacılığı arttığı için otobüslere eski rağbet yok. O nedenle bu tür bayram ve tatil dönemlerinde para kazanabiliyoruz” dedi.

Yetkili vatandaşlara uyarı da bulunarak, “bilet alımlarını son güne bırakmayın” uyarısında bulundu.