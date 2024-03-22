Karabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın etti

Kaynak: Haber Merkezi
Karabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın etti
Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'nda Afrikalı ögrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrencilerin ‘itirafları’ gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatıyor.

Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'nda Afrikalı ögrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrencilerin ‘itirafları’ gündeme bomba gibi düştü. Kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatıyor.

Karabük Üniversitesi'nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin ise yaklaşık 6 binini Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturuyor.

Instagram’da yayın yapan Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası’ndaki öğrencilerin ‘son itirafları’ sosyal medyayı karıştırdı.

İddiaya göre Karabük’te eğitim gören Afrikalı ögrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastalık kaptı.

Cinsel birliktelik yaşan Türk öğrenciler HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gitti.

İşte Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'nda yaşadığı olayları anlatan Türk öğrenciler:

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