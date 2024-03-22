Eylem Tok’un hesabı ödemeden kaçtığı yeni görüntüleri çıktı! Mekanda yanında kimler vardı

Kaynak: MedyaRadar
Eylem Tok’un hesabı ödemeden kaçtığı yeni görüntüleri çıktı! Mekanda yanında kimler vardı
Türkiye’nin günlerdir konuştuğu kazayla ilgili çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok ile kaza yapan oğlu T.C’nin İstanbul Göktürk’te bir kafe buluştuğu, yanlarında da baba Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu’nun da bulunduğu görüldü. Kaza haberini telefonla öğrenen Eylem Tok’un büyük bir panikle hesabı ödemeden mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gazeteci Ercan Öztürk’ün aktardığı bilgilere göre, 2 Şubat’ta meydana gelen ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Oğlunu önce Mısır’a oradan da Amerika’ya kaçıran anne Eylem Tok’un kaza haberini aldıktan sonra tekelle hesap ödemeden mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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ANNESİNİN YANINDAN AYRILDI, ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Anne Eylem Tok ile oğlu T.C. Göktürk’te bulunan Delicous Kafe’de saat 21:00’de bir arada görülüyorlar. T.C.’nün yanında arkadaşı K.D. bulunuyor.

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Eylem Tok ise Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile oturuyor. Saat 21:40’a kadar mekanda annesinin yanında kalan T.C., daha sonra arkadaşı K.D. ile mekandan ayrılıyorlar.

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Saat 23:00’ten 23:07’ye kadar benzin istasyonunda kalan T.C. ve üç arkadaşı, daha sonra kaza yaptıkları noktaya hareket ediyorlar.

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TELEFONU ÇALINCA BÜYÜK BİR TELAŞLA ÇIKTI

Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ile mekanda oturmaya devam eden anne Ayşe Tok’un telefonu 23:30’da çalıyor. Büyük bir telaşla masadan kalkan Tok, mekandan hesap ödemeden çıkış yapıyor.

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Geçtiğimiz hafta tutuklanan Saltoğlu, kaza anına ait ifadesinde “Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, ‘araba nerede’ diye sordu.Masadan kalkınca bana ‘Oğlum Timur’u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım" demişti.

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