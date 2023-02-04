TFF, Tolunay Kafkas'ın ekibi dağıttı. 9 kişinin görevine son verdi

Ajansspor'un haberine göre; TFF yönetimi, Kafkas'ın ardından Genç Milli Takımlar'ın çeşitli kademelerinde görev alan Hami Mandıralı, Şenol Ustaömer, Turhan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mert Giray ve Cenk Balcı ile yollar ayrıldı. Böylelikle Tolunay Kafkas'ın ekibi büyük ölçüde dağıtıldı.

ŞENOL USTAÖMER 18 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Şenol Ustaömer, uzun yıllardırdır bünyesinde yer aldığı TFF'de son olarak Genç Milli Takımlar Sorumlu Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2005'te U20 Milli Takım'ın teknik direktörü olarak TFF'de çalışmaya başlayan Ustaömer, birçok yaş grubunda hocalık yaptı. Eski Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcu 2021'e kadar U19 Milli Takamı'nı yönetti.

HAMİ MANDIRALI'NIN SCOUTLUĞUNA SON VERİLDİ

Ağustos 2020 yılından yana TFF bünyesinde scout olarak görev yapan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, önce U21 ve A Milli Takım için scout ekibinde yer aldı. Mandıralı'nın TFF'deki ikinci serüveni yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Mandıralı, 2008-09 döneminde 5 ay U21 Milli Takımı'nı yönetmişti.

FENERBAHÇE'NİN EFSANESİ TURHAN SOFUOĞLU

Yaklaşık 8 yıldır TFF'de çalışan Fenerbahçe'nin 103 gollü kadrosunun efsane isimlerinden Turhan Sofuoğlu, U15, U16 ve U17 Milli Takımları çalıştırdı. Sofuoğlu son olarak Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü olarak görev yapıyordu.

MEHMET HACIOĞLU'NUN DA GÖREVİNE SON VERİLDİ

TFF'nin sözleşmesini sona erdirdiği bir diğer tanınmış isim Mehmet Hacıoğlu da 2012 yılından beri milli takımlar için çalışıyordu. Millilerin altı ayrı yaş kategorisinde antrenörlük yapan Hacıoğlu, son olarak Genç Milli Takım Antrenörü sıfatıyla çalışıyordu.

İŞİNE SON VERİLEN DİĞER İSİMLER

İşine son verilen diğer isimlerin son pozisyonlarıysa şu şekilde;

Sinan Turhan: Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü, Mehmet Yıldırım: Genç Milli Takımlar Antrenörü, Bülent Akyıldız: Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü ve Genç Milli Takımlar Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü, Mert Giray: Atletik Performans Antrenörü ve Cenk Balcı: Genç Milli Takımlar İdari İşler Uzmanı.