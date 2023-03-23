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Ankaragücü'nun yeni hocası Tolunay Kafkas'tan itiraf: Beni talihsiz bir videom var

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum" dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:50
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Tolunay Kafkas'tan flaş açıklama

Ankaragücü'nun yeni hocası Tolunay Kafkas'tan itiraf: Beni talihsiz bir videom var
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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu, imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu.

Tolunay Kafkas, kendisini göreve getiren başkan ve yönetime teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ben Ankaralıyım, futbola Tandoğan Tesisleri'ndeki toprak sahalarda başladım. Burada olmak mutluluk verici. Yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum."

Kulüp takımı çalıştırmadığı sürenin kendisini geliştirme anlamında avantaj olduğunu dile getiren Kafkas, MKE Ankaragücü'ne genç isimler de kazandırmak istediklerini anlatarak, "Eğer başkanımız, yönetim uygun görürse bütün elit genç oyuncuları MKE Ankaragücü'ne kazandırmak isterim. MKE Ankaragücü üreten, oyuncu geliştiren bir kulüp haline geldi. Ekonomik şartlar zor bir duruma geldi. Yetenekli ve genç oyuncuları MKE Ankaragücü'ne kazandıracağız. Çok daha iyi yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.

Daha önce bir basın mensubuyla yaptığı tartışma hatırlatılan Kafkas, bu konunun yanı sıra "MKE Ankaragücü taraftarıyla geçmişte bir sıkıntı yaşadınız. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Benim bir tane talihsiz bir videom var. Bu da sosyal medyada geziyor. İlk yıllarda hatalar yapabiliyoruz. Defalarca özür diledim. Hiç doğru bir hareket değildi. Maalesef Türkiye'de bazı şeyler üzerime yapışıyor. Çalıştıkça sizlerle olan iletişimimi göreceksiniz. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ben bu kulübün Balkan Kupası maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda izledim. Bu camiaya bir saygısızlık yapmadım, yapmam da. Gecekondu Tribünü'nün ne olduğunu iyi bilirim. Asla Ankaragücü taraftarına saygısızlık yapmam. Geçmişte sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Literatüre geçmiş taraftar gruplarına saygısızlık bizde olmaz."

Hedeflerini de anlatan Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"MKE Ankaragücü kadrosunu beğeniyorum. Sonuçta her iyi kadro, iyi iş çıkaramayabilir. Kötü sonuçlarla biten kadrolar oldu. İlk hedefimiz bir an önce küme düşme hattından çıkmak, tabii ki Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. MKE Ankaragücü benim genlerimde var. Oyuncular da bana ayak uydurursa farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. Pres yapıp en kısa sürede savunma arkasına geçen, hücum oynayan bir takım olacağız. Uzun yıllar kalırsak daha iyi işler yapacağız. MKE Ankaragücü çok iyi futbol oynayan, iyi yerlere gelen bir kulüp olacak."

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