İzleyiciler 9 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
9 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Charlie'nin Melekleri
12:15 Üvey Anne
16:40 Terminatör
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Buz Devri 4:Kıtalar Ayrılıyor
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
20:00 Aile Arasında
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Eşim Benzerim Yok
13:00 Yasak Elma
16:00 Kısmet
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Milyarder
16:30 Şaşkın Damat
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:30 MasterChef All Star
15:00 Karakomikler 2
17:15 Saray'a İki Katır
20:00 MasterChef Türkiye All Star