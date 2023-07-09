İzleyiciler 9 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 9 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 9 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 9 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 9 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 9 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

9 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Charlie'nin Melekleri

12:15 Üvey Anne

16:40 Terminatör

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Buz Devri 4:Kıtalar Ayrılıyor

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

20:00 Aile Arasında

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Eşim Benzerim Yok

13:00 Yasak Elma

16:00 Kısmet

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Milyarder

16:30 Şaşkın Damat

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 MasterChef All Star

15:00 Karakomikler 2

17:15 Saray'a İki Katır

20:00 MasterChef Türkiye All Star