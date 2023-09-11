9 yıldır taşıdığı yumurta büyüklüğündeki taşla yaşadı. Mucize ameliyatla derdinden böyle kurtuldu

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde yaşayan Hasan Bi, 9 yıldır mesanesindeki taş sebebiyle yaşadığı ağrılara dayanamaz hale geldi.

Taşın kendi düşeceğini düşünen Hasan Bi, 9 yıldır çeşitli tedaviler ve yöntemler denedi. Son yıllarda ağrılarının artması üzerine özel bir hastaneye müracaat eden Hasan Bi, mesanesindeki taşın yumurta büyüklüğünde olduğunu öğrendi.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Sadi Turkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatta mesanesinden yumurta büyüklüğünde taş çıkartılan Bi, sağlığına kavuştu.

“HEM PROSTATI HEM DE MESANEDEKİ TAŞI AYNI AMELİYATTA ALDIK”

Hasan Bi'nin bir yıl önce hastaneye geldiğini Doç. Dr. Sadi Turkan, “Daha önce kendisine ilaç tedavisi uyguladık. Fakat ilaç tedavisinden yeterli faydayı görmedi. Dolayısıyla biz, prostatından önce biyopsi yaptık, temiz gelmesi üzerine hastamıza açık prostat ameliyatı yaptık. Mesanesinde taş da vardı. Taşı da aynı ameliyat seansında çıkartmış olduk. Ameliyatımız güzel geçti, hastanemizde hastamızın tedavisi tamamlandı ve kendisini taburcu ediyoruz” dedi.

Taşın büyüklüğünün 5 santimetre çapında olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Sadi Turkan, “Bu hastamız için çıkarttığımız taş, küçük olmayan bir taş yani büyük bir taştı. Zaten endoskopik olarak bu taşları kırmakta çok uzun zaman alıyor. Bizlerde hem prostatı hem de mesanedeki taşı açık ameliyatta aynı seansta almış olduk” diye konuştu.

“9-10 YILDIR BU TAŞI TAŞIYORUM, DÜŞER DİYE BEKLEDİM AMA DÜŞMEDİ”

Hasan Bi, “İdrar yollarım tıkalıydı, bu yüzden idrarımı yapamıyordum. O yüzden doktora geldim. Bana hap verdi, 'belki hap ile önleyebiliriz, idrar yolların apse kapmış' dedi. Hap ile geçmedi. Biz yine tekrar hastaneye geldik. Çocuklarım, beni alıp hastaneye götürdü. Şimdi iyiyim fakat az da olsa ağrım var, o kadar da olacak. Bu taşı ben yaklaşık 9-10 yıldır taşıyorum. Benim ağrılarım vardı. Şimdiye kadar hep geçer diye umursamadım, düşer dedik ama düşmedi. Düşmenin de çaresi yokmuş. Bir hayli büyük bir taş, yumurta büyüklüğünde bir taş” şeklinde konuştu.