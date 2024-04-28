Başı dönmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başı dönmek deyimi ne anlama geliyor?
Başı dönmek deyimi ne anlama gelir? Başı dönmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başı dönmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin dengesini bir süreliğine kaybetmesi hissi veya sersemlik hissini anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Kişide fiziksel bir rahatsızlık, yorgunluk, ani kalkma ya da belirli bir hastalık nedeniyle oluşan bir dengesizlik halidir. Bir kişi hızla ayağa kalktığında veya çok uzun süre dönme hareketi yaptıktan sonra bu hissi yaşayacaktır.

Mecazi olarak da kullanılabilir ve bir kişinin büyük bir şaşkınlık veya heyecan hissettiği durumları tanımlar.

BAŞI DÖNMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Güzelliğinden başım döndü, uzun bir süre kendime gelemedim."

"Onunla dans ederken bir anda başım döndü, yere yığıldım."

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