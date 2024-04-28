Bodrumspor mahvoldu

Kaynak: DHA
Bodrumspor mahvoldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Çağdaş Bodrum Spor, tek sezonluk mücadelenin ardından lige veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Basketbol Süper Ligi'ne Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'un tarihteki ilk temsilcisi olarak geçen yıl yükselen Çağdaş Bodrum Spor, tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Bodrum Spor Salonu, Basketbol Federasyonu'nun tribün yönetmeliğine aykırı olduğu için iç saha maçlarını Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynamak zorunda kalan Bodrum ekibi zorlu ligde direnemedi.

Ligde son 8 haftada yalnız kendisi gibi ilk yılında küme düşen Samsunspor'u yenebilen Çağdaş Bodrum, 87-67'lik Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetiyle lige havlu attı. Ligde 28 maçta 8 galibiyette kalarak kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketen Bodrum ekibi son 2 karşılaşmasında prestij mücadelesi verecek.

İlgili Haberler
Trabzonspor Süper Lig'de 6-2 kaybetti. Büyük fark yedi
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı
Hakan Çalhanoğlu parladı
Galatasaray Ekmas Çağdaş Bodrumspor'a yenildi
Galatasaray Ekmas Çağdaş Bodrumspor'a yenildi
Eyüpspor yara sardı. Bodrumspor'u mağlup etti
Eyüpspor yara sardı. Bodrumspor'u mağlup etti
Göztepe'den Bodrumspor'a özel tarife: 5-0
Göztepe'den Bodrumspor'a özel tarife: 5-0
Bodrumspor Ümraniye'ye fark attı
Bodrumspor Ümraniye'ye fark attı
Son Haberler
Özgür Demirtaş ekonominin düzelmesi için gereken şifreyi yazdı Ekonomi
Özgür Demirtaş ekonominin düzelmesi için gereken şifreyi yazdı
Trabzonspor Süper Lig'de 6-2 kaybetti. Büyük fark yedi Spor
Trabzonspor Süper Lig'de 6-2 kaybetti. Büyük fark yedi
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Vatandaştan KDV isyanı: Hiçbir şeyin tadı kalmadı Ekonomi
Vatandaştan KDV isyanı: Hiçbir şeyin tadı kalmadı
İsrail polisi Gazze'ye yardım götüren hahamları gözaltına aldı. ABD’li yazar da gözaltına alınanlar arasında Gündem
İsrail polisi Gazze'ye yardım götüren hahamları gözaltına aldı. ABD’li yazar da gözaltına alınanlar arasında
Fatih Terim eşyalarını topladı Spor
Fatih Terim eşyalarını topladı
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı Spor
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı