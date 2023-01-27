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Ankara'da 91 yaşındaki yaşlı kadına bakıcı şiddeti

Ankara'da bakıcısı tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döküldüğü iddia edildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:20
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91 yaşındaki yaşlı kadına bakıcı şiddeti

Ankara'da 91 yaşındaki yaşlı kadına bakıcı şiddeti
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Başkent'te meydana gelen bakıcı dehşeti akıllara durgunluk verdi. İddialara göre, 91 yaşında bakıma muhtaç Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı.

Ayrıca bakıcının oğlu S.C. tarafından bakıma muhtaç Münevver Güneysu’nun başından aşağı sıcak yemek döküldüğü de iddialar arasında yer aldı. Güneysu’nun uğradığı şiddeti ise kızı ve torunları fark etti. Evinde Güneysu’yu ziyaret eden aile yakınları, darp izlerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Güneysu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Bakıcıları nasıl işe aldıklarını anlatan yaşlı kadının torunu Derya Yılmaz, “Bundan iki ay önce babaannem akrabaları olduğu için telefon ediyor bu şahıslara ‘Bana bakar mısınız?’ diye ve babaanneme ‘Tabii ki gelir bakarız’ diyorlar. Daha sonra bu bayan kendisi ve oğluyla beraber evinde kaldığı için oğlunu da kabul etmesini istiyor. Babaannem de tamam diyor, akraba ilişkileri olduğu için. Oğluyla beraber geliyorlar ve babaanneme bakıyorlar” diye konuştu.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kız kardeşime telefon ediyor babaannem, ‘kızım ayağım çok kötü diyor’ bundan 4 sene önce ameliyat olmuştu. ‘Ağrım var gelip doktora götürebilir misin’ diyor bunun yanı sıra da babaannem durumu kız kardeşime söylemek istemiyor. Çünkü yanında komşuları olduğu için çekiniyor, söylemek istememiş açıkçası. Kız kardeşim işten çıkıp geldi, biz babaanneme ziyaret gittik, duruma bir bakalım neyin nesi, ameliyat olan bacağında bir problem mi var diyerek. Oraya gittiğimizde kapıyı bayan açtı, oğlu odanın tekinde oturuyordu. Odanın tekini ona vermişlerdi. Kapıyı açtığında kadının surat ifadesinden anladım ben suçlanma gibi bir ifade vardı suratında. İçeri girdik babaannem sessiz bir şekilde ‘hoşgeldiniz kızım’ falan dedi. Biraz sohbet ettik, bayan hiç oturmuyor, bir triplere girdi. Sonra ben babaannemin yanına gittim. ‘Babaanne nasılsın iyi misin’ dediğimde ‘İyiyim yavrum iyiyim’ dedi ama kadın karşısında olduğu için tam net bir şey söylemedi. Daha sonra ‘babaanne ayağına bakalım’ dedim. Ayağına baktığımız zaman morluklar, darp izleri ve dedim ki ‘ne oldu babaanne, ayağındaki izler ne?’ Düştüm kızım dedi sonra tekrar yan tarafını çevirdiğimde ‘buram çok ağrıyor’ dedi. Sonra dedi ki ‘Beni tekmeledi, mutfakta yemek yiyorduk salona geçerken vurdu bana ayağıyla’ dedi. ‘Yere düştüm, yerdeyken tekmeledi her yerimi’”

Şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmezken, Savcılığın yeniden gözaltı talimatı verdiği bildirildi.

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Sedat
27.01.2023 16:07
Devletin yaşlılar konusunda ciddi bir çalışma yapması lazım ya adam gibi yaşlı bakım evleri açıp çok sıkı kontrol etsinler ya da bu insanlara eziyet etmesinler öldürsünler. Herkes bir gün yaşlanacak.  
 
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