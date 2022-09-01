12 Dev Adam Karadağ’ı devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam 72-68 kazandı.
Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı.
A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.
A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
PROGRAM
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya
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