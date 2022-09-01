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12 Dev Adam Karadağ’ı devirdi

Ay-Yıldızlılar Euro Basket 2022'de ilk maçında Karadağ engelini geçti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:55
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:14
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A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Karadağ'ı mağlup etti

12 Dev Adam Karadağ’ı devirdi
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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam 72-68 kazandı.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.


A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

PROGRAM

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

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