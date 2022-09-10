12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçı millilerimiz 87-86 kaybederek çeyrek final biletini alamadı.

İlk çeyrekte etkisiz bir oyun oynayan ay-yıldızlılar, periyodu 18-11 geride bitirdi. İkinci çeyrekte de bir ara 16 sayı geriye düşen A Milli Takımımız, özellikle son dakikalarda toparlanarak soyunma odasına 43-35 geride gitti. Üçüncü çeyrekte ise müthiş bir savunma yapan 12 Dev Adam, Fransa'ya sadece 6 sayı imkanı vererek maçta ilk kez üstünlüğü yakaladı ve çeyreği 57-49 önde tamamladı.

Müthiş heyecana sahne olan son periyotta hem oyun hem skor dengelendi. Maçın bitimine 12 saniye kala Millilerimiz 2 farklı öndeyken Cedi Osman iki serbest atışı kaçırarak maçı kopartamadı ve son saniyede Fransa beraberliği yakalayarak maç uzatmaya gitti.

Uzatmada ise istediğimiz oyunu oynayamadık ve parkeden 87-86 mağlup ayrıldık.

SHANE LARKIN KADRODA YER ALMADI

A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı.

Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

SEYİRCİ DESTEĞİ TÜRKİYE'DEYDİ

Berlin'ki maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı. Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi.

Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.