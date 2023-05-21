A Haber’in oy pusulası sansürüne bir tepki de RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’dan: Bu mudur dürüstlük

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, A Haber’in canlı yayınında ekrana yansıtılan oy pusulasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının sansürlenmesine tepki gösterdi.

A Haber’in oy pusulası sansürüne bir tepki de RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’dan: Bu mudur dürüstlük

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

AKP Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un konuk olduğu A Haber'in canlı yayınında oy pusulası ekrana verilmişti. Ancak pusulada, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı sansürlenerek yerine 'Diğer Aday' ifadesi konulması tepkilere neden olmuştu.

Bir tepki de RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’dan geldi. A Haber’in ekrana yansıttığı oy pusulasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun sansürlenmesine tepki gösteren Taşçı, Twitter üzerinden “YSK’nın Cumhurbaşkanı adaylarının seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, dürüstlük ilkelerine uygun şekilde yansıtılması” kararı hala yürürlükteyken bu mudur dürüstlük!? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının sansürlenmesi YSK kararına aykırıdır; RTÜK mutlaka incelemelidir” açıklamasını yaptı.

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