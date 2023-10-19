A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

TFF, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı mücadele öncesi aday kadroyu açıkladı.

KAYNAK: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile yapacağı UEFA Uluslar C Ligi maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekip, Lüksemburg ile 27 Ekim Cuma günü deplasmanda, 31 Ekim Salı günü ise Çorum'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 21 Ekim Cumartesi günü toplanacak milli takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Fatma Şahin (Beylerbeyi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek, Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Orta Saha/Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker, Meryem Cennet Çal, Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Rojin Polat (Sidney Üniversitesi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin ( MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Beylerbeyi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatanspor), Melike Öztürk (Wulfz Fatih Karagümrük).

(AA)

Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Melih Gökçek yine tutturamadı. Filistin'le ilgili yaptığı bir paylaşım daha yalan çıktı Gündem
Melih Gökçek yine tutturamadı. Filistin'le ilgili yaptığı bir paylaşım daha yalan çıktı
Bağ-Kur ve SSK primlerinde flaş gelişme! Ekonomi
Bağ-Kur ve SSK primlerinde flaş gelişme!
Kayseri'de 2 yayanın öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 4 ay hapis Gündem
Kayseri'de 2 yayanın öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
İzmir'de avcı bıçağıyla işlenen cinayette Suriyeli baba- oğul adliyede Gündem
İzmir'de avcı bıçağıyla işlenen cinayette Suriyeli baba- oğul adliyede
Cep telefonu ve tereyağı çalan şüpheli: Pişmanım, bir daha yapmayacağım Gündem
Cep telefonu ve tereyağı çalan şüpheli: Pişmanım, bir daha yapmayacağım