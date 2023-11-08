A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemesinde ilk maçına çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında yarın Slovakya'yı ağırlayacak.

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemesinde ilk maçına çıkıyor

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.

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