A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İzlanda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak.

KAYNAK: AA
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi İzlanda

Hafnarfjordur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti. İzlanda ise Romanya'ya 82-70 mağlup oldu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

​İZLANDA İLE 2. RANDEVU
A Milli Takım, yarınki rakibi İzlanda ile tarihindeki 2. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, İzlanda ile ilk kez 11 Aralık 1991 tarihinde Cebelitarık’taki hazırlık turnuvasında karşılaştı. Milliler, rakibini 96-51’lik skorla mağlup etti.

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