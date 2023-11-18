A Milli Takım'ın Almanya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella'dan kalede sürpriz tercih

Almanya ile karşılaşacak olan Millilerin ilk 11'i belli oldu.

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A Milli Takım'ın Almanya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella'dan kalede sürpriz tercih

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçı kapsamında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Bugün saat 22.45’te oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu

Daha önceki maçlarda kaleyi Uğurcan Çakır'a teslim eden Montella bu sefer tercihini Altay Bayındır'dan yana kullandı.

İşte ilk 11'ler:

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

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