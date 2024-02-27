A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor

Kaynak: AA
A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak.

28 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'ın Şumnu kentindeki maç TSİ 19.00'da başlayacak. Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja düdük çalacak.

Milli takım, grupta 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

İlk maçta Karadağ'a 39-23 yenilen milli takım, ikinci maçta Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kalmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta henüz puan alamayan Bulgaristan'ı mağlup ederek, ilk galibiyetini almak istiyor.

Milli takım, gruptaki son maçında 3 Mart Pazar günü Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek.

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