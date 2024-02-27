A Milli Takım Şumnu'ya gidiyor

28 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'ın Şumnu kentindeki maç TSİ 19.00'da başlayacak. Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja düdük çalacak.
Milli takım, grupta 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
İlk maçta Karadağ'a 39-23 yenilen milli takım, ikinci maçta Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kalmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta henüz puan alamayan Bulgaristan'ı mağlup ederek, ilk galibiyetini almak istiyor.
Milli takım, gruptaki son maçında 3 Mart Pazar günü Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek.
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