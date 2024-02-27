Ertem Şener Icardi'nin cezasındaki gerçeği ortaya çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti.
RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.
26. haftada Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF tarafından 1 maç ceza alan Icardi Antalyaspor maçında yer alamadı.
Arjantinli yıldıza verilen cezanın karşılaşmadan birkaç saat önce açıklanması tepkilere yol açarken Ertem Şener’den bomba bir iddia geldi.
Galatasaray’ın maçtan bir gün önce paylaştığı afişi gösteren Ertem Şener resimde Icardi’nin olmamasını vurgulayarak “acaba Galatasaray TFF’nin Icardi’ye vereceği cezayı önceden biliyor muydu” dedi.
İlgili Haberler