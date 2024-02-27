Semih Kılıçsoy efsane futbolcuya benzetildi. Alman devi Dortmund'un raporu ortaya çıktı

Beşiktaş'ın en sıkıntılı döneminde ortaya çıkan, taraftarların sevgilisi olan Semih Kılıçsoy hem maçta adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında da harika bir gole imza atan 18 yaşındaki futbocu, toplam gol sayısını 9'a yükseltti.

Bu başarılı performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Semih Kılıçsoy için ilk harekete geçen kulüp Alman devi Borussia Dortmund oldu.

Semih'i, İstanbulspor maçında takip eden Dortmund'un yetkilileri çok özel bir rapor hazırladı.

Raporda: Semih'in fiziksel gücü ve zekası övüldü. Semih'in karar vermede başarılı olduğu, topu ayağına aldığında başını kaldırdığı belirtildi.

Semih'in bu özellikleriyle hem zaman kazandığı hem de vuruş açısı bulduğu ifade edildi.

Semih ile ilgili olarak yapılan yorumda; "Avrupa'nın yeni Shevchenko'su İstanbul'da. Doğuştan golcü. Çok güçlü ve zeki" denildi.

Ukrayna'nın efsane futbolcuları arasında bulunan Andry Shevchenko, yıllarca Milan forması giydi, ardından Chelsea'de görev yaptı.

Borussia Dortmund'un scout şefi Laurent Busser'in de en kısa zamanda Semih'i izlemek için İstanbul'da olacağı kaydedildi.