A Milli Takım tek golle kazandı. Romanya'yı yıktılar

A Milli Kadın Futbol Takımı; hazırlık maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.
Manavgat Stadı'nda oynanan maçı Ay-Yıldızlı ekibimiz 54'üncü dakikada Sejde Aylin Abrahammson'un golüyle 1-0 kazandı.
17 Şubat 2024 tarihinden beri Antalya'da kampta bulunan Milliler, 25 Şubat'ta Yunanistan ile hazırlık maçında karşılaşmış; rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
5 Mart 2024 tarihinde UEFA'nın İsviçre'deki genel merkezinde UEFA Uluslar B Ligi kura çekimi yapılacak ve Milli Takım'ın rakipleri ile maç takvimi belirlenecek.
Türkiye-Romanya: 1-0
STAT: Manavgat
HAKEMLER: Farida Lutfaliyeva, Sevda Nuriyeva, Gulnura Akberzada, Cansu Tiryaki
TÜRKİYE: Fatma Şahin, Gülbin Hız (Dk. Narin Yakut), Ümran Özev (Dk. 82 Büşra Kuru), İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal, Sejde Aylin Abrahammson, Ece Türkoğlu (Dk. 41 Birgül Sadıkoğlu), Miray Cin (Dk. 77 Derya Arhan), Elif Keskin (Dk. 77 Zeynep Kerimoğlu), Yağmur Uraz (Dk. 82 Didem Karagenç)
ROMANYA: Andreea Paraluta, Ioana Bortan (Dk. 79 Andrea Herczeg), Teodora Meluta (Dk. 79 Alexandra Tunoaia), Ştefania Vatafu (Dk. 73 Madalina Tatar), Mara Batea (Dk. 65 Carmen Marcu), Florentina Olar, Erka Gered, Ioana Balaceanu, Claudia Bistrian, Antonia Bratu (Dk. 73 Ana Maria Vladulescu), Olga Iordachiusi (Dk. 73 Giorgiana Vasile)
GOL: Dk. 54. Sejde Aylin Abrahammson (Türkiye)
SARI KART: Antonia Bratu (Romanya)