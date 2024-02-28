Trabzonspor Başakşehir maçındaki skandalı ortaya çıkardı. Turgay Beşyıldız yazdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali karşılaşmalarının Papara Park’taki ayağında; Trabzonspor, bu sezon kendi sahasında oyuna başlar başlamaz, rakibini kendi yarı alanına hapis ettiği ender maçlardan biri oldu.

Bordo mavililer çok hızlı ve iyi başladı.

İnanır mısınız? Maçın ilk 7 dakikasında ev sahibinin net 4 gol pozisyonundan, ikisi Bardhi den olmak üzere , Visca ve Trezeguet ile ‘es’ geçildi.

İlk yarıda konuk Rams Başakşehir FK’nın tek pozisyonu var, o da ‘eh işte’ misali! Eller işte görsün!

Bu yarıda turuncu-lacivertlilerin kalesine defalarca sağlı, sollu inen Trabzonspor’un hücum bloğu, özellikle Trezeguet ile öyle goller kaçırdı ki, buna en fazla Mısırlı oyuncunun üzüldüğüne eminim. Sadece o mu? Visca, Bardhi, Mendy, Onuachu ve Thomas’ı da kaçıranlara ekleyebiliriz.

İlk 45 dakika da; İstanbul ekibinin ceza alanındaki gol kokan bir pozisyonda, Başakşehirli Opoku ile Lima arasında sert bir makasa gelen ve baş hizasındaki tekme arasında kalan Onuachu’nun indirilmesine, Ankara Bölgesi’nden orta hakem Kadir Sağlam, oralı bile olmadı. Niye anlamadım! Anlayan beri gelsin!

VAR’da ki Alper Ulusoy, en azından monitörün başına izlemeye çağırabilirdi.

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Karadeniz ekibinde, Orsic dahil dört oyuncunun sakatlığı devam ederken, Baykuşlar’da; kadro dışı olan P.Szysz’nin haricinde yedi oyuncusu da sakat oldukları için, bu akşam kadrolarında yoktular.

Bu 90 dakikada, 35 binin üzerinde taraftarını arkasına alan Abdullah Avcı’nın ekibi, rakibine karşı oyunu ikinci yarıda da lehine forse ederken, 57. dakikada golü buldu. Tecrübeli Visca’nın topa akıllı istopu ve ardından, yerden köşeye düzgün vuruşu beklenen gole ‘Hoş geldin’ dedi.

Başakşehir’in teknik adamı Çağdaş Atan, genelde oyunu kendi yarı alanında kabul ederken, kontra toplarla bir ışık bulmak istedi ama o istediği kontratağı bulamadı.

Aslına golden sonra Avcı, Enis Destan’ı da oyuna sokarak çift santrafora dönebilirdi ama sanırım skoru da korumak istedi.

Karşılaşmanın üçte birlik son bölümüne girildiğinde ise henüz gücünü toplayamayan Onuachu, sakatlanıp yerini genç Enis Destan’a bırakırken, Başakşehir ekibi ‘Ya hurra, ya murraaa!’ diyerek, sahasından çıkmaya başladı.

Bu dakikalarda başından darbe alan Umut Güneş de saha kenarına gelirken, Pepe, Kerem ve Fountas’ı da sahaya süren Avcı, yeni bir hamle yapmayı düşündü.

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Çağdaş Hoca’nın, beraberlik ve uzatmaya gitmek için son oyuncu varyasyonları, Emirhan’ı net bir gol pozisyonuna soktu ama açıyı iyi kapatan Uğurcan, buna müsaade etmedi.

Maçın geri kalan son 10 dakikalık süresi, ev sahibini defansına psikolojik olarak kilitlemek zorunda kaldı. Konuk takım için son gayretler kader çizgisini değiştirmeye yetmeyince, Trabzonspor kupada yarı finale kalacak olan dört takımdan biri oldu.