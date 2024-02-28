Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemini Fırat Aydınus açıkladı

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Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemini Fırat Aydınus açıkladı
Eski hakem, yorumcu Fırat Aydınus, MHK'nın Beşiktaş Galatasaray derbisine atamayı düşündüğü hakemi açıkladı, önemli bir iddiada bulundu.

Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

3 Mart Pazar günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak dev karşılaşmanın sonucu kadar hakemi de büyük bir merakla bekleniyor.

Eski hakem, spor yorumcusu Fırat Aydınus çarpıcı bir iddia ortaya attı.

MHK'nın, Beşiktaş Galatasaray derbisine Halil Umut Meler'i düşündüğünü vurgulayan Fırat Aydınus önemli bir uyarıda bulundu.

Aydınus; X'teki sosyal medya hesabından, "Defaatle söyledim. Avrupa şampiyonasına gitme şansı büyük olan ve kısa bir zaman önce kötü bir süreçten geçen, Halil Umut Meler’in iyiliği için Beşiktaş-Galatasaray maçına atamayın…!!! Kendinizi ve günü kurtarmak için yapmayın bunu bu hakeminize MHK…!" şeklinde paylaşım yaptı.

Fırat Aydınus ayrıca TFF ve MHK'ya şok bir soru da yöneltti:
"MHK ve TFF’ye naçizane bir soru, can güvenliğim yok, ben büyük takımların maçlarına çıkmak istemiyorum diyen bir Fifa hakeminizi; bu talebinden sonra sadece Anadolu maçlarında değerlendirdiğiniz gerçek mi?"

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