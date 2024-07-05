A Milli Takım turnuvadan çekildi

Kaynak: AA
A Milli Takım turnuvadan çekildi

Fransa'ya hazırlık maçında 50 sayı farkla yenilen 12 Dev Adam kadrodaki sakatlıklar nedeniyle Sırbistan'daki turnuvaya katılmamaktan vazgeçti.

A Milli Basketbol Takımı, sakat oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır.

Milli takımın FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarına kasım ayında devam edeceği kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, elemelere hazırlık kapsamında oynadığı 2 maçta Filipinler'i 84-73 yenerken, Fransa'ya ise 96-46 mağlup olmuştu.

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