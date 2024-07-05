Milli Takımımız'ın eski hocasından şaşırtan sözler

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlayacak.

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan Ay Yıldızlılar da yarı final bileti için sahaya çıkacak.

Kritik Hollanda-Türkiye maçına 1 gün kala Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, Türkiye'yi hafife alan açıklamalarla şaşırttı.

Daha önce Milli Takımımız'ı da çalıştıran Hiddink, "Avusturya'dan aldığımız 3-2'lik yenilgi sonrası takıma çok yoğun eleştiri yapıldı. Bu eleştiriler biraz fırsatçılıktı. Herkesin fikri yine hazırdı ve Hollanda hakkında şüpheleri vardı. Şimdi iyi bir maç oynadılar ve herkes bizi Avrupa şampiyonu olarak görüyor. Bu çok fırsatçı bir durum ama futbol dünyası böyle." dedi.

Açıklamasını sürdüren Hiddink, "Romanya maçındaki futbolu herkes gördü. Tepkilerin tek maçlık olduğu anlaşılıyor. Şu anda Avustralya'dan Rusya'ya kadar dünyanın her yerinden bana 'Avrupa şampiyonu olacaksınız' şeklinde mesajlar geliyor. Bu da diğer uç nokta ama Hollanda için bunu görmek güzel." sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALAN AÇIKLAMA

'Türkiye'ye karşı sorun yaşayacağımızı sanmıyorum' diyen teknik adam, "Hollanda için finale giden yol 'kolay' diyebilirim. Futbolda her şey olabilir tabii ki ama mesela Türkiye'ye karşı pek sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Bizim için basit. Önemli oyuncuları cezalı. Bu maç, Hollanda için sorun olmamalı." sözleriyle taraftarlardan tepki aldı.

Hiddink son olarak, "Hollanda'nın maçı erkenden koparacak nitelikleri var, oyuncularımız bunu yapabilmeli ama olmazsa da ilk 1 saatten sonra Türkiye'yi etkisiz kılmamız gerek. Avusturya maçında son yarım saatte geri çekildiler. Bizim oyuncularımız buna karşı fark yaratabilir." şeklinde konuştu.