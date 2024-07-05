Ali Koç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ali Koç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylara ilişkin "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Koç ve Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade işlemleri için gelmesi bekleniyor.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.
İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

j5yex1yapkeifdej8hxa1w.webp

İlgili Haberler
Milli maçın hakemi uyuşturucu soruşturmasından çıktı
Brent petrolün 87 doların üzerinde
Brent petrolün 87 doların üzerinde
Milli Takımımız'ın eski hocasından şaşırtan sözler
A Milli Takım turnuvadan çekildi
Son Haberler
Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var Magazin
Acun Ilıcalı sevgilisini sürat motorunda gezdirdi. Para var mutluluk var
Erkek erkeğe inziva kampında çekilen görüntüler olay yarattı Gündem
Erkek erkeğe inziva kampında çekilen görüntüler olay yarattı
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti Gündem
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti
'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi Gündem
'Dur' ihtarına uymadı. Polis memurunu metrelerce sürükledi
Bodrumspor'un tek hedefini açıkladı Spor
Bodrumspor'un tek hedefini açıkladı
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Keşfet
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Arda'nın atası ortaya çıktı. İlk defa göreceksiniz Spor
Arda'nın atası ortaya çıktı. İlk defa göreceksiniz