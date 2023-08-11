A Mi,lli Takım'ın kadrosu duyuruldu

12 Dev Adam'ın kadrosu şu şekilde;
Alperen Şengün, Berk Uğurlu, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Okben Ulubay, Onuralp Bitim, Ömer Yurtseven, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
A Milli Erkek Basketbol Takımının 12 kişilik Olimpiyat Ön Elemeleri kadrosu açıklandı.
12 Dev Adam'ın kadrosu şu şekilde;
Alperen Şengün, Berk Uğurlu, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Okben Ulubay, Onuralp Bitim, Ömer Yurtseven, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.