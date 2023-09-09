A Milli Takımın rakibi Slovenya

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımın rakibi Slovenya

Editör: Barış Atakan

Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselebilmek için Slovenya karşısında galibiyet arayacak.

Bulgaristan'ın Varna kentinde Kültür ve Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
"Filenin Efeleri", İsrail'de düzenlenen organizasyonda D Grubu'nu 5 maçta 2 galibiyet alarak 8 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Slovenya, B Grubu maçlarını 5'te 5 yaparak lider bitirdi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte 4'üncü kez son 16 turunda mücadele edecek.
Organizasyonda 2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.

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