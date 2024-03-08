A vitamini eksikliği yaşayanlar nasıl beslenmeli?

A vitamini eksikliğine yol açan veya azaltan besinler şunlardır: Kereviz ve yaprakları Marul Ispanak Maydanoz Enginar Domates Patates Havuç Kuzu kulağı Bu besinler A vitamini bakımından zengindir ve tüketilmelidir.

A VİTAMİNİ İÇEREN MEYVELER

Trabzon hurması Mango Meyve suyu Portakal Erik Kuşkonmaz Kayısı Bu meyveler çiğ olarak veya meyve suyu şeklinde tüketilebilir.

A vitamini eksikliğini önlemek için şu besinler de kullanılmalı:

Karaciğer Balık yağı Tatlı su balıkları Sardalya Hamsi Palamut Çökelek Yumurta sarısı Et Süt Peynir Tereyağı Kaymak Yağlı balıklar Yoğurt Ayran Bu besinler A vitamini içerir ve günlük olarak alınmalıdır.

A VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

Dişlerin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunur Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur Gözlerin ışığa duyarlılığını arttırır Tırnakların sağlam olmasını sağlar Saçların parlak ve güçlü olmasını sağlar Cildin nemli ve esnek kalmasını sağlar Bağışıklık sistemini destekler Vücutta oluşabilecek bazı tümörleri önler Gözleri dış etkenlerden korur Deriyi yeniler ve onarır Vücuttaki organların sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.