A vitamini eksikliğinde ne olur

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR VE NASIL ANLAŞILIR?

A vitamini, vücudun normal işlevlerini sürdürebilmesi, göz sağlığını koruyabilmesi, bağışıklık sistemini güçlendirebilmesi ve hücre yenilenmesine katkıda bulunabilmesi için gerekli olan yağda eriyen bir vitamindir.

A vitamini hem hayvansal hem de bitkisel gıdalarda bulunabilir. Hayvansal kaynaklı A vitamini retinol, bitkisel kaynaklı A vitamini ise karoten olarak adlandırılır. A vitamini karaciğerde depolanır ve ısıya ve pişirmeye karşı dayanıklıdır.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

A vitamini eksikliği, genellikle bitkisel gıdaların yeterince tüketilmemesi, gebelik ve emzirme döneminde artan ihtiyacın karşılanamaması, karaciğer hastalıkları, alkol bağımlılığı, sindirim bozuklukları gibi durumlarda ortaya çıkabilir. A vitamini eksikliği, vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunların başında, görme bozuklukları gelir.

A vitamini eksikliği olan kişilerde, gece körlüğü, göz kuruluğu, kornea ülseri, katarakt, körlük gibi ciddi göz hastalıkları görülebilir. Ayrıca, A vitamini eksikliği, ciltte ve saçlarda kuruluk, akne, sivilce, egzama gibi problemlere, diş ve et hastalıklarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına, kemik ve eklem hastalıklarına, büyüme ve gelişme geriliğine, tat kaybına, üreme sorunlarına ve kanser riskinin artmasına neden olabilir.

A vitamini eksikliğinin belirtileri, eksikliğin derecesine ve süresine göre değişiklik gösterebilir. A vitamini eksikliğinden şüphelenen kişiler, doktora başvurarak kan testi yaptırabilir ve A vitamini seviyelerini ölçtürebilir. A vitamini eksikliği olan kişilere, doktor tavsiyesiyle A vitamini takviyesi verilebilir. Ayrıca, A vitamini eksikliğini önlemek ve gidermek için, A vitamini bakımından zengin gıdaların tüketilmesi önerilir.

A VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

A vitamini içeren gıdalar arasında, karaciğer, yumurta, süt, peynir, yoğurt, balık, havuç, ıspanak, brokoli, kırmızı biber, domates, kayısı, mango, kavun gibi hayvansal ve bitkisel kaynaklar sayılabilir. A vitamini içeren gıdaların yanında, yağlı gıdaların da tüketilmesi, A vitamininin emilimini artırabilir. Ancak, A vitamininin aşırı alınması da toksik etkilere neden olabileceğinden, A vitamini takviyesi alırken dikkatli olunmalı ve doktor kontrolünde olunmalıdır.



