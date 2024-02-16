Asıl vitamin deposu ortaya çıktı. Sağlığınızı garantiliyor

C vitamini, bağışıklık sistemimiz için hayati bir besindir. Soğuk algınlığına karşı koruyucu, bağışıklık sistemini güçlendirici ve kalp-damar hastalıklarını önleyici birçok faydası vardır. C vitamini denince akla ilk portakal gelse de, aslında daha zengin kaynaklar mevcuttur.

Dolma biberler, bunlardan biridir. Dolma biberler, besin değerleri renklerine göre değişse de, hepsi yüksek miktarda C vitamini içerir.

Yeşil dolma biberlerinde ortalama 95 mg, kırmızı dolma biberlerinde ise yaklaşık 152 mg C vitamini vardır.

Sarı dolma biberleri ise C vitamini açısından çok zengindir. Bir adet sarı dolma biberi ortalama 341 mg C vitamini sağlar.

DOLMA BİBERİNİN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR?

- C vitamini sayesinde vücutta biriken zararlı maddeleri idrar yoluyla atarak, antioksidan etki gösterir.

- Biber dolması, B vitamini kompleksine sahiptir. Bu da kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasına, demir eksikliğinin giderilmesine ve anemi hastalığının önlenmesine yardımcı olur.

- Hamilelikte bebeğin gelişimi ve annenin hormon dengesi için folat maddesi gereklidir. Biber dolması, folat maddesini karşılamak için iyi bir besindir.

- Biber dolması, mide asidini düzenleyerek, reflü ve ülser gibi rahatsızlıkları önler. Ayrıca sindirim sistemini rahatlatır.

- Biber dolması, K1 vitamini içerir. K1 vitamini, kemik gelişimine katkıda bulunur ve kanın pıhtılaşmasını sağlayarak, kan basıncını dengeler.

- Biber dolması, sinir sistemini güçlendirir. Bu da kişinin yorgunluk ve stres gibi sağlık sorunlarından uzak kalmasını sağlar. Biber dolması, E vitamini de içerir. E vitamini, vücudun enerji seviyesini yükseltir ve hücre yenilenmesine destek olur. Bu da cilt sağlığı için faydalıdır.

- Biber dolması, beta karoten içerir. Beta karoten, göz sağlığı için önemlidir. Göz korneasının incelmesini önler. Biber dolması, günlük beta karoten ihtiyacını karşılamak için en sağlıklı besindir.