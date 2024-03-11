AB personeli, Haiti'deki şiddet olayları nedeniyle tahliye edildi

Stano, düzenlenen günlük basın toplantısında, Haiti'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Çeteler arası çatışmaların neden olduğu güvenlik krizinin "son derece endişe verici" olduğunu vurgulayan Stano, "Dolayısıyla güvenlik durumunun dramatik şekilde kötüleşmesi karşısında sahadaki faaliyetlerimizi azaltma kararı aldık." şeklinde konuştu.

Stano, başkent Port-au-Prince'de bulunan tüm AB personelinin ülke dışında güvenli bir yere tahliye edildiğini belirterek, "Çalışmaya devam eden önemli bir personel var ancak Haiti'den çalışmıyorlar. Elbette durumu değerlendiriyoruz ve güvenlik durumu geliştikçe faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimizi ayarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) süresi 1 ay daha uzatıldı. Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, hapishanelere saldırarak çatışmalar çıkarmış ve binlerce mahkumu firar ettirmişti. Bu olaylar neticesinde bir haftada 15 bin kişi yerinden edilmişti.