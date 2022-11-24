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AB Rusya'ya yeni yaptırım paketi için düğmeye bastı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu belirterek " G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız" dedi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:14
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AB Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketi için düğmeye bastı

AB Rusya'ya yeni yaptırım paketi için düğmeye bastı
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Rusya'ya 8 yaptırım paketi uygulayan Avrupa Birliği 9'uncu yaptırım peketine hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi açıklaması... Von der Leyen, Bauhaus etkinliği için ziyaret ettiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna halkının Rusya'nın saldırıları nedeniyle kışı elektriksiz geçirmek zorunda kaldığını belirten von der Leyen, "Bebekler, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları karanlıktalar ve donuyorlar. Bu barbarca saldırıları şiddetle kınıyorum. Bunlar savaş suçu." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, "Bugün 9'uncu yaptırım paketi üzerinde son süratle çalıştığımızı ilan edebilirim. Eminim ki çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatı onaylayacağız." diye konuştu.

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