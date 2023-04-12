12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kovid-19 olduğu için Çin ziyaretini ertelediğini bildirdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:12
Takip Et

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Çin ziyaretini erteledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi
+
Aa
-

Sosyal medyadan açıklama yapan Borrell, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu nedenle maalesef Çin'e yapacağım ziyareti ertelemek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Borrell, kendisini iyi hissettiğini, hastalık belirtilerini göstermediğini açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Çin'e düzenledikleri ziyaretin ardından yarın Pekin'e gitmeye hazırlanıyordu.

Avrupalı liderlerin Çin ziyareti, özellikle Macron'un dönüşte verdiği röportajdaki açıklamaları nedeniyle çok konuşuldu. Macron, "üçüncü süper güç olmayı" sağlayacak stratejik özerklik için Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini söylemişti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Çin'i ziyaretinden önce bu ülkenin Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek sağlamaması konusunda mesaj vermiş, "Çin'in Putin'in savaşına nasıl yaklaşacağı, AB-Çin ilişkilerinin gidişatında belirleyici faktör olacaktır." demişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
3
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Binlerce İrlandalı hayatını kaybetti. Terörü bitiren anlaşma 25'inci yılında
﻿Binlerce İrlandalı hayatını kaybetti. Terörü bitiren anlaşma 25'inci yılında
﻿Binlerce İrlandalı hayatını kaybetti. Terörü bitiren anlaşma 25'inci yılında
﻿Rüyada cam görmek ne demek? Rüyada cam görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada cam görmek ne demek? Rüyada cam görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada cam görmek ne demek? Rüyada cam görmenin anlamı nedir?
﻿İran heyeti resmi ilişkiler kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
﻿İran heyeti resmi ilişkiler kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
﻿İran heyeti resmi ilişkiler kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
﻿Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
﻿Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
﻿Sosyal medyada karşıtı olduğu uyuşturucudan gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.