AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'da savaşın sürdüğünü ancak Rusya'nın savaşı çoktan kaybettiğini ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna henüz kazanmadı ama Rusya bu savaşı çoktan kaybetti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, özel bir kuruluşun girişimiyle Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen "Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi" etkinliğine katılarak soruları cevapladı.

Ukrayna'daki savaşla ilgili değerlendirmede bulunan Borrell, "Rus ordusu yenildi. Kiev'i birkaç hafta içinde almaya çalıştılar, yapamadılar, geri itildiler, Bahmut'u alamadılar. Rusya, bu savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya açıkça askeri olarak kaybetti." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın uzamasına neden olduğu eleştirilerinin sorulması üzerine, "Evet savaşı uzatıyorum çünkü Ukrayna, kendini savunuyor. Şunu anlamıyorlar; eğer biz Ukrayna'yı desteklemeyi kesersek, özgür ve bağımsız bir ülke olarak Ukrayna, haritadan silinecek." diye konuştu.

AB'nin halihazırda 17 bin Ukrayna askerini eğittiğini belirten Borrell, yıl sonu itibarıyla eğitilen asker sayısının 30 bin olacağını kaydetti.

TRUMP'A GÖNDERME

Borrell, AB ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğine işaret ederek, "(eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın hayranı değildim ancak haklı olduğu bir konu vardı. Avrupalıların yükü paylaşmadığını söylüyordu, bu doğru." diye konuştu.

Trump'ın dün uzun zaman sonra konuk olduğu CNN ekranında, "Avrupalıların kendi baskısı sayesinde savunma harcamalarını artırdığı" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Borrell, "Hayır, Trump yüzünden değil savaş yüzünden. Evet Trump, daha fazla harcama yapmak için baskı yapıyor ama aynı zamanda Putin'in çok iyi arkadaşı olduğunu söylemekten de mutluluk duyuyordu." dedi.

(AA)

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