Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda ediyor. Menajerinden flaş Galatasaray detayı

Trabzonspor ve A Milli Takım’ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, menajer değişikliğiyle birlikte transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın eski oyuncuları Peter Etebo, Emre Kılınç, Ndiaye ve Belhanda’nın da menajeri olan William D’Avila ile anlaşan Çakır, kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanıyor.

D’Avila, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Uğurcan Çakır, üst düzey bir kaleci. Şu anda onun adına yurtdışındaki kulüplerle temaslarda bulunuyoruz. Galatasaray ile bir görüşme yapmadık. Ama onların zaten kalecileri var. Avrupa’nın önde gelen takımları ve Suudi Arabistan’ın zirvedeki ekipleriyle görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır bu sezon 40 maçta 49 gol yedi, 12 kez kalesini gole kapattı. 28 yaşındaki Çakır’ın, Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çakır’ın Avrupa’da forma giyme arzusuna destek olacaklarını ve önemli teklifler gelmesi halinde yardımcı olacaklarını belirtmişti. Doğan, “Uğurcan için şu anda resmi bir teklif yok; ancak bazı kulüplerin ilgisinin olduğu kesin. Resmi bir gelişme olduktan sonra durumu değerlendireceğiz” demişti.